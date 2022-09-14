Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступают в ходе спецоперации

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Российские военные имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине, заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

"В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", – написал он в своем телеграм-канале.

По слова главы республики, Россия не открывает огонь по всем подряд, включая мирное население, а старается свести к минимум количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ, которые могут стрелять "по своим же".

Кадыров призвал найти для российских военнослужащих слова поддержки.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска были отведены от харьковского направления для сохранения личного состава, так как ВСУ имели численное превосходство. По его словам, состав ВСУ оказался примерно в 8 раз больше, чем ВС РФ.

Кроме того, Минобороны РФ прокомментировало ситуацию в Изюме и Балаклее. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней.

За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат, добавили в МО РФ.