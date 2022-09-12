Песков заявил, что Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области

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Владимир Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "президент находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками".

Песков добавил, что СВО идет и будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска были отведены от харьковского направления для сохранения личного состава, так как ВСУ имели численное превосходство. По его словам, состав ВСУ оказался примерно в 8 раз больше, чем ВС РФ.

Кроме того, Минобороны РФ прокомментировало ситуацию в Изюме и Балаклее. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней.

За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат, добавили в МО РФ.