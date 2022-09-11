В МО РФ сообщили о срыве попытки ВСУ навести переправу через реку Оскол

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Экипажу российского самолета Ми-35 удалось сорвать попытку военных ВСУ навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, во время выполнения задания майором Сергеем Бондарчуком и старшим лейтенантом Максимом Игольниковым, оказывавшим поддержку с воздуха группировке мотострелков, были обнаружены украинские военные, предпринимавшие попытку скрытно навести переправу через реку вблизи Сеньково.
После обнаружения они доложили о действиях противника и нанесли по нему огонь.
"Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны", – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ, уничтоживших замаскированные позиции и технику военных Украины.
Кроме того, специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиатехники к повторному боевому вылету.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ показало работу военных вертолетов на Украине
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