Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР по ряду направлений

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Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются по ряду направлений, ситуация на фронте контролируемая, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же необученных. Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются", – приводит слова Пушилина ТАСС.

Он подчеркнул, что на донецком направлении ситуация остается без изменений. Он также отметил, что в Донецке работают системы ПВО.

"Многие районы города сегодня были под обстрелами ", – добавил он.

Пушилин также рассказал, что аэропорт Донецка контролируется силами ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

