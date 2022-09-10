В МО РФ сообщили об уничтожении до 300 военных Украины

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Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военнослужащих и 15 единиц техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС РФ поразили штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ уничтожили пункт управления 54-й механизированной бригады возле населенного пункта Рай-Александровка в ДНР.

Ранее советник председателя правительства ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования РФ совершили подвиг, обороняя Балаклею. По его словам, отряд СОБР был ограничен в силах и средствах, однако ему удалось удерживать оборону города и завершить ее без потерь. Он добавил, что ВСУ понесли значительные потери в численности военнослужащих и техники.

