Путин заявил, что погибшие в ходе СВО военнослужащие отдали жизнь за Россию

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Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, погибшие в ходе спецоперации на Украине, отдали свою жизнь за Россию. Он сказал об этом, выступая в "Зарядье" на концерте, который посвящен празднованию Дня города Москвы.

Глава государства сообщил, что на мероприятии присутствуют "военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию".

Кроме того, по словам президента, на концерт были приглашены заслуженные врачи, учителя, "которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей", известные всей стране деятели науки, культуры и искусства.

"Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте", – резюмировал он.

Ранее Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы. Глава государства отметил, что Москва соединила в себе многовековую историю и энергию молодости.

Президент заявил, что преображение Москвы стало возможно благодаря городским программам и проектам последних десяти лет. В частности, он напомнил о строительстве Большой кольцевой линии метро, о Московском скоростном диаметре, первый участок которого открылся на днях.

Кроме того, Путин коснулся и строительства жилья, напомнив, что в прошлом году в Москве ввели порядка 8 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Российская столица – хороший пример организации городского пространства, уверен президент.