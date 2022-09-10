Путин назвал Москву одним из самых красивых мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня города в "Зарядье".

По его словам, столица России с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на мировом уровне.

"В том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва превосходит крупнейшие мировые центры по скорости технического прогресса, дерзости замыслов и их исполнению. Путин выразил мнение, что это является результатом городской программы развития, которая реализуется последние десятилетия.

Ранее Путин поздравил москвичей с 875-летием города. По его словам, столица соединила в себе многовековую историю и энергию молодости. Путин отметил, что Москва полна уютных улиц и переулков, насыщена культурными и другими событиям. Он выразил гордость за столицу России.

В День города президент и мэр открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". В ходе открытия Путин и Собянин посмотрели финальную схватку турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и матчи встречи "Сборная России – Сборная мира" в рамках Всемирной боксерской лиги. Позднее из концертного зала "Зарядье" по видео-конференц-связи открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) и запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.