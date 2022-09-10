Путин назвал Москву одним из самых красивых мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня города в "Зарядье".
По его словам, столица России с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на мировом уровне.
"В том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен", – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва превосходит крупнейшие мировые центры по скорости технического прогресса, дерзости замыслов и их исполнению. Путин выразил мнение, что это является результатом городской программы развития, которая реализуется последние десятилетия.
Ранее Путин поздравил москвичей с 875-летием города. По его словам, столица соединила в себе многовековую историю и энергию молодости. Путин отметил, что Москва полна уютных улиц и переулков, насыщена культурными и другими событиям. Он выразил гордость за столицу России.
В День города президент и мэр открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". В ходе открытия Путин и Собянин посмотрели финальную схватку турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и матчи встречи "Сборная России – Сборная мира" в рамках Всемирной боксерской лиги. Позднее из концертного зала "Зарядье" по видео-конференц-связи открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) и запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: