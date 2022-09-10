Путин и Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". В ходе открытия президент и мэр посмотрели финальную схватку турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и матчи встречи "Сборная России – Сборная мира" в рамках Всемирной боксерской лиги.

Вместе с российскими спортсменами в турнирах принимают участие самбисты из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Италии, Кубы, Армении.

По мнению президента, самбо в России занимает место национального вида спорта.

"Здесь дворец, натурально дворец", – заявил Путин.

В свою очередь, Собянин заметил, что спортсмены достойны такого дворца.

"Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты", – высказал свое мнение Путин.

Собянин отметил, что московские спортсмены-самбисты за год завоевали около ста наград и добавил, что этот вид спорта стали активно развивать в московских спортивных школах.

"Это красивый, хороший вид спорта. Это не спорт богатых, это не горные лыжи, где нужно оборудование покупать, и даже не хоккей, где тоже все очень дорого стоит", – прокомментировал президент.

Строительство нового спортивного сооружения проводилось столичными властями по поручению президента. Работы начались в июле 2020 года и завершились в июне 2022 года. Концепцию Центра разработали совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса Москвы. Его проектированию предшествовал анализ крупнейших зарубежных борцовских арен.

В результате новый спортивный комплекс в "Лужниках" не имеет аналогов в мире по функциональному наполнению и полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо для проведения соревнований мирового уровня.

Симметричные центр самбо и центр бокса расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. При этом они будут функционировать независимо друг от друга: имеются отдельные входы, парковки. Общая площадь семиэтажного здания плюс одного подземного этажа составляет 45,6 тысячи квадратных метров. Вместимость подземной парковки – 108 машино-мест.

Уникальная особенность здания в зеркальном акустическом потолке и витражном остеклении. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение используется на объектах подобного уровня впервые.



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В Международном центре самбо оборудованы зал для соревнований на три борцовских ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей и зеркальный тренировочный зал также с тремя коврами на две борцовские зоны каждый.

Также в центре есть универсальный тренажерный зал на 50 тренажеров, универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30х18 метров, спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 метров на шесть дорожек, блок сауны, медико-реабилитационный центр, конференц-зал на 200 человек, музей самбо, а также административные службы, комнаты отдыха и другие вспомогательные помещения.

В музее представлены экспонаты, которые отражают основные периоды зарождения и развития самообороны без оружия в России. Посетители музея могут ознакомиться с основными научными трудами, а также увидеть личные вещи и скульптуры основоположников самбо: Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова, Анатолия Харлампиева.

Также в экспозиции представлены кубки и медали основных чемпионатов, проводимых под эгидой Международной федерации самбо (ФИАС), исторические документы о признании Международной федерации самбо со стороны Международного олимпийского комитета.

В Международном центре бокса обустроены зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрителей со специальными местами для маломобильных граждан, зеркальный тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму, универсальный тренажерный зал на 50 тренажеров, универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30х18 метров, спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 метров на шесть дорожек, блок сауны, медико-восстановительный центр и административные службы.



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Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

В рамках церемонии открытия Международного центра самбо и бокса состоялась презентация российской судейской медиасистемы "Спорт вокруг". Инновационный продукт разработали в 2018 году на основе отечественных комплектующих и программного обеспечения.

Новая система обеспечивает полный цикл организации и проведения спортивного мероприятия и является незаменимым помощником для всех его участников. Она позволяет судьям выставлять оценки за выступления спортсменов, смотреть видеоповторы моментов, проводить жеребьевку, формировать расписание и результаты соревнований.

Спортсменам и их тренерам она позволяет следить за собственными результатами и результатами своих соперников, просматривать и анализировать видеозаписи выступлений. Зрители с ее помощью могут наблюдать в интерактивном режиме за ходом и результатами соревнований даже вне спортивной арены.

В 2018–2022 годах российская судейская система прошла успешную апробацию, обеспечив проведение более 30 крупных международных стартов, включая чемпионаты мира и Европы по художественной гимнастике, скалолазанию, чемпионат Европы по BMX.



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"Спорт вокруг" – яркий пример импортозамещения в спорте и полноценный аналог зарубежным цифровым продуктам. До 2022 года судейство многих спортивных соревнований в России проводилось с помощью зарубежного оборудования и программного обеспечения.

После введения санкций и ухода с российского рынка зарубежных производителей организаторы спортивных соревнований и спортивные объекты остались без соответствующего оборудования и программного обеспечения. Большинство результатов турниров хранится на бумажных носителях, отсутствует единая цифровая база спортсменов и их результатов. Широкое внедрение отечественной судейской медиасистемы "Спорт вокруг" позволит проводить в стране различные соревнования на высоком организационном уровне.

Возрождение олимпийского комплекса "Лужники" является одним из приоритетных проектов правительства Москвы. За последние годы в "Лужниках" провели реконструкцию Большой спортивной арены, ставшей главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года. Построены Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дворец водных видов спорта и канатная дорога, связавшая Лужники с Воробьевыми горами.



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Реконструирован сервисный центр уличных видов спорта, выполнено благоустройство территории комплекса, где созданы комфортные условия для занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе.

В ближайшие годы популярный спортивный кластер Москвы пополнит еще несколько крупных объектов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на территории олимпийского комплекса "Лужники" появится большой стрелковый комплекс.

Большой стрелковый комплекс будет двухэтажным. Функционально здание разделят на помещения стрелкового клуба и помещения центра проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В первом случае в состав помещений войдут стрелковые галереи, интерактивный тир, помещение оружейной мастерской, магазин аксессуаров для стрельбы и буфет.

Вторая группа помещений включит в себя стрелковую галерею с операторской, помещение проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. В каждой зоне разместят вестибюльную группу, комнату хранения оружия, помещение выдачи и чистки оружия, комнату инструктажа, медпункт и другие помещения.