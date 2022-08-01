Частные инвесторы в Москве стали реже продавать квартиры в строящихся домах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве в первом полугодии текущего года число переуступок прав требования по договорам участия в долевом строительстве сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.
Переуступка прав – сделка по покупке в недостроенном доме квартиры, которая ранее была приобретена у застройщика. Квартиры по переуступке могут продавать частные инвесторы или юридические лица.
"В первом полугодии 2022 года зарегистрировано 6 044 договора об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Данный показатель на 21,9% меньше результата января – июня 2021 года (7 740) и на 19,6% сократился по отношению к 2020 году за аналогичный период (7 515)", – говорится в сообщении.
Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов рассказал, что всего с начала года в ЦФО зарегистрировано 17,2 тысячи переуступок прав в новостройках, при этом 35,2% пришлось на Москву.
Он добавил, что в прошлом году этот показатель составлял 26,9%, а за тот же период 2020 года – 29,5%.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что падение спроса на жилье в Москве скажется на инвестициях в эту сферу. По его словам, в первую очередь город следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков.
Также он рассказал, что в Москве жилые дома смогут возводить в 20 раз быстрее. Ефимов уточнил, что в рамках крупного инвестиционного проекта инвестор начал работу над роботизированным производством по созданию модульного жилья.
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