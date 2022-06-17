Спрос на жилье в Москве упал на 50-60% – Ефимов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Падение спроса на жилье в Москве скажется на инвестициях в эту сферу, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в первую очередь город следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков.
"Что касается коммерческой застройки, то в моменте многие проекты были приостановлены, но это касается главным образом тех проектов, которые запускаются с нуля. Проекты, которые в высокой степени готовности, финансируются, все строится", – сказал Ефимов.
Ранее Ефимов заявил, что в Москве жилые дома смогут возводить в 20 раз быстрее. На ПМЭФ столичным кабмином и "Комбинатом Инновационных технологий – МонАрх" было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития домостроительной отрасли.
По его словам, в рамках крупного инвестиционного проекта инвестор начал работу над роботизированным производством по созданию модульного жилья, которое займет участок площадью 160 тысяч квадратных метров.
Также в России началось строительство домов из CLT-панелей. Отмечалось, что данный материал отличается высокой экологичностью и огнестойкостью. Оконные и дверные проемы в панелях вырезают на производстве, соединяются они при помощи металлических крепежей, благодаря этому удается сокращать срок строительства жилья.
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