Собянин осмотрел строящийся уникальный комбинат модульного домостроения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел завод модульного домостроения. Планируется, что данный объект будет сдан в 2023 году, несмотря на трудности с поставкой оборудования.

Столичный мэр отметил, что с запуском завода модульного домостроения строительство жилья в стране получит новые технологии, темпы и качество.

Гендиректор концерна "МонАрх", который осуществляет проект, Сергей Амбарцумян, в свою очередь, сообщил, что площадь производства будет равна 160 тысячам квадратных метров, а производительность – 450 тысячам жилых моделей.

На сегодняшний день, по словам Собянина, специалисты пробуют создавать крупногабаритные модули, при этом уточняется, что каждый из них является отдельным жильем, которое полностью делается на заводе.

Градоначальник подчеркнул, что еще не так давно в столице применялись постсоветские блоки индустриального строения, однако в настоящее время они устарели.

"Сегодня в городе запрещено строить такие дома. Все домостроительные комбинаты модернизированы, в городе строятся либо монолитное, либо жилье из современных трехслойный панелей, энергоэффективных, дающих возможность различного расположения квартир и общественных пространств на первых этажах – долговечное энергоэффективное строительство", – отметил Собянин.

Первое такое жилье будет возведено в деревне Яковлево в ТиНАО. Само предприятие модульного домостроения строится в поселении Марушкинском между Боровским шоссе и улицей Привольной. Там будут созданы две с половиной тысячи рабочих мест.

Ожидается, что комбинат будет выполнять полный цикл производства модулей – от каркаса до отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии. Максимальная площадь создаваемых модулей может доходить до 100 квадратных метров.

Ранее в России началось строительство домов из CLT-панелей. Отмечалось, что данный материал отличается высокой экологичностью и огнестойкостью. Оконные и дверные проемы в панелях вырезают на производстве, соединяются они при помощи металлических крепежей, что позволяет сократить срок строительства домов.

