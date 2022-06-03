Число договоров участия в долевом строительстве в Москве выросло на 9%

09:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За первые четыре месяца текущего года в столице заключили 31,6 тысячи договоров долевого участия при приобретении квартир в новых домах, и это на 9% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"В начале этого года граждане активно покупали новое жилье. Первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тысячи сделок, а в феврале – 10,1 тысячи. Это на треть выше количества ДДУ, оформленных в аналогичные месяцы 2021 года", – отметил Ефимов.
Заммэра выразил мнение, что увеличение числа договоров по долевому строительству может быть связано с большим количеством предложений нового жилья, разнообразием кредитов и льготных ипотечных программ.
Глава столичного правительства, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в свою очередь уточнил, что с января стали больше предлагать жилье на первичном рынке. Так, в апреле для приобретения было доступно 48,5 тысячи лотов, что на 26% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Кроме того, по его словам, около 30% таких объектов находятся в ТиНАО. Если сравнивать с апрелем 2021 года, их количество увеличилось на 10%. При этом в остальных столичных округах число предложенного жилья в апреле этого года выросло на 33% по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.
Ранее сообщалось, что к концу года в столице и Подмосковье квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут подорожать на 20–30%. На это повлияет удорожание стройматериалов, увеличение цен на лизинг строительных технологий и их возможный дефицит, а также повышение зарплат.
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