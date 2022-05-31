Квартиры в Москве и Подмосковье могут подорожать на 30% к концу 2022 года – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К концу года в Москве и Московской области квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут подорожать на 20–30%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).
Аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова пояснила, что на стоимость квартир повлияет удорожание стройматериалов, увеличение цен на лизинг строительного оборудования и его возможный дефицит, а также повышение зарплат.
Совладелец группы "Родина" Владимир Щекин рассказал, что рост цен на жилье продолжится, если текущая программа льготной ипотеки по 9% окажется действенной. Иначе продажи будут падать и какого-либо существенного роста стоимости квартир не будет.
Эксперты отмечают, что многие застройщики временно приостановили ввод новых проектов на строительном рынке. Это позволило удержать цены от снижения в отдельных сегментах.
Ранее сообщалось, что предложение на столичном рынке апартаментов в новостройках эконом- и бизнес-класса увеличилось за год в 15 раз.
Изменения оказались особенно заметны в бюджетном сегменте. Доля дешевых апартаментов среди всего выставленного на продажу жилья в начале 2021 года составляла 1%, в текущем году этот показатель достиг 11%. Как отмечают сами застройщики, год назад они реализовывали в среднем два проекта на несколько десятков апартаментов экономкласса, а сегодня их число доходит до девяти.
Спрос на квартиры в новостройках в Москве снизился на 40%
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