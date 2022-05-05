Площадь квартир за миллион долларов в Москве сократилась на 34%

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Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Средняя площадь квартиры в элитном сегменте в Москве за миллион долларов снизилась за год на 34%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank Russia.
К концу первого квартала 2022 года она составила 52 квадратных метра по сравнению с 79 квадратными метрами в аналогичном периоде 2021 года.
Из отчета следует, что самая маленькая элитная квартира площадью 29 квадратных метров за миллион долларов располагается в районе Патриарших прудов. В первом квартале прошлого года площадь самой маленькой квартиры в сегменте составляла 31 квадратный метр.
В районе Остоженки-Пречистенки за указанные деньги можно приобрести квартиру в 30 квадратных метров (против 36 квадратных метров в 2021 году).
Наиболее значимый рост цен на элитные квартиры отмечены на Якиманке, где за миллион долларов можно купить квартиру в 34 квадратных метра, что в 2 раза меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают это с выходом на рынок проектов Cult от Gravion Group, Armani/Casa Moscow Residences от Vos’hod и "Лаврушинский" от Sminex.
Ранее президент Гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил, что спрос на новостройки в России продолжит падать, а к лету вниз, возможно, пойдут и цены на недвижимость из-за высоких процентных ставок по ипотеке.
По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать повышению активности на рынке жилья.
Он пояснил, что себестоимость строительства изменилась из-за разрушения логистических цепочек. По его словам, пока непонятны окончательные цены на большую часть стройматериалов.
Спрос на квартиры в новостройках в Москве снизился на 40%
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