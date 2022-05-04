Риелтор рассказал, что будет с ценами на недвижимость из-за высоких процентных ставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спрос на новостройки в России продолжит падать, а к лету вниз, возможно, пойдут и цены на недвижимость из-за высоких процентных ставок по ипотеке. Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать повышению активности на рынке жилья.

"Это достаточно хорошее подспорье для совершения альтернативных сделок. Когда вообще не было ипотеки, у нас во всем объеме сделок 80% были альтернативные. Конечно же, сегодняшняя ситуация снижает объемы сделок и обороты", – приводит слова Апрелева радио КП.

Он пояснил, что себестоимость строительства изменилась из-за разрушения логистических цепочек. По его словам, пока непонятны окончательные цены на большую часть стройматериалов.

"Да, они выросли, и, естественно, себестоимость выросла. Но это не означает, что рост себестоимости однозначно в таком же процентном соотношении отразится и на росте цен. Конечно же, нет, потому что рост цен на новостройки – это все-таки обратная сторона платежеспособного спроса. Если люди не будут покупать жилье, потому что недоступны ипотечные кредиты, то ни о каком росте стоимости недвижимости говорить нельзя", – пояснил Апрелев.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что депутаты готовят законопроект о предоставлении молодым семьям бесплатного жилья. По ее словам, построенное за бюджетный счет жилье должно передаваться молодой семье, которая встала в очередь на его получение.

