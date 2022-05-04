Депутат сообщила о подготовке закона о предоставлении бесплатного жилья молодым семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о подготовке депутатами законопроекта о предоставлении молодым семьям бесплатного жилья.

"Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет. Эти квартиры должны передаваться молодой семье, которая встала в очередь на получение жилья. Форма – социальный найм, без права приватизации и продажи", – приводит "Парламентская газета" ее слова.

По словам депутата, молодые семьи смогут жить в полученных квартирах столько, сколько им будет необходимо.

Останина добавила, что действующая льготная ипотека не решает вопрос с обеспечением доступным жильем молодых семей, в связи с этим в комитете создается рабочая группа по подготовке законопроекта о социальном найме квартир.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%.

Кроме того, сообщается, что программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В зависимости от региона варьируется максимальный размер кредита: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов – 6 миллионов рублей.