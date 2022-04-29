В Российской гильдии риелторов рассказали, кто может получить льготную ипотеку

В России с 1 мая понизят с 12 до 9% ставку по льготной ипотеке на новостройки. Вместе с тем саму программу планируют продлить до конца года. Таким образом власти собираются поддержать граждан, а также спрос на жилье. Рассказываем, кто может претендовать на льготную ипотеку.



Ставки – вниз

В конце апреля в Банке России сообщили, что ожидают заметного замедления ипотечного кредитования во втором полугодии. Эксперты связали это с намеченным завершением госпрограммы льготной ипотеки к 1 июля. По итогам 2022 года замедление темпов роста выдачи ипотеки прогнозировалось до 10–15%. На этом фоне Владимир Путин предложил продлить действие льготной ипотеки до конца года, а также снизить ставку с 12 до 9% годовых.

После этого Минфин разработал и внес в правительство проект постановления, учитывающий пожелания президента. Документ предполагает, что с 1 мая ставки по льготной ипотеке снижаются до 9%, а сама госпрограмма продлевается до конца года. При этом максимальная сумма кредита не изменились. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – до 6 миллионов рублей.





Антон Силуанов министр финансов России Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки, безусловно, повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020–2021 годов около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.

Впервые программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в России в 2020 году. Условия для ее выдачи и срок действия несколько раз пересматривались. В конце февраля на фоне западных санкций ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых. В связи с этим с 1 апреля в рамках программы тоже была повышена ставка – с 7 до 12%.



Не только льготная

Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9%

Льготная ипотека – лишь одна из федеральных социальных программ ипотечного кредитования, рассказал Москве 24 генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков. Также есть семейная, сельская и дальневосточная ипотека. Ставки по ним выгоднее, чем по льготной ипотеке, говорит эксперт.

Однако преимущество последней – в более мягких требованиях: она распространяется на всех граждан без ограничений по возрасту, семейному или имущественному положению, пояснил риелтор. Воспользоваться госпрограммой может любой гражданин России, который покупает квартиру в доме-новостройке. "Срок кредита – до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%", – рассказал риелтор.

Семейная ипотека распространяется только на семьи, в которых родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка ограничена 6% годовых, срок – до 30 лет, а первоначальный взнос – от 15%. Семейная ипотека распространяется не только на новостройки, но и на строительство частных домов.

Жилье, приобретаемое по программе сельской ипотеки, должно находиться в населенном пункте, где проживают до 30 тысяч человек. Программа не действует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. "Размер кредита в Ленинградской области, ЯНаО и ДФО ограничен до 5 миллионов рублей, в остальных регионах – до 3 миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 10%, купить можно квартиру, ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), земельный участок. Ставка – до 3% годовых", – рассказал Барсуков.

Еще ниже ставка у дальневосточной ипотеки – не более 2% годовых. Однако она ограничивается тем, что ей могут воспользоваться либо молодые семьи не старше 35 лет, либо холостые граждане с ребенком до 18 лет. Максимальная сумма кредита ограничена 6 миллионами рублей, жилье нужно покупать на территории Дальневосточного федерального округа.