Ефимов: Москва – национальный лидер по выдаче льготных семейных ипотек в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве по программе "Семейная ипотека" было оформлено свыше 3,4 тысячи льготных кредитов за январь – март текущего года на сумму более 26,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столица занимает наибольшую долю среди регионов России в общем объеме выдач таких займов. Так, в январе – марте на город пришлось примерно 11% от числа всех кредитов по семейной ипотеке и около 22% от их совокупного объема", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он уточнил, что больше всего кредитов по семейной ипотеке в начале года было выдано семьям с одним ребенком – 2,4 тысячи.

"Семьи с двумя детьми получили 643 кредита – 18,8% от всех займов, с тремя и более детьми – 240 кредитов, что составляет 7%. Еще 160 займов, около 4,7%, выдали семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью", – рассказал Ефимов.

Заммэра добавил, что за три месяца этого года в столице по семейной ипотеке было куплено около 180,5 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 41 миллиард рублей.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что семейная ипотека пользуется популярностью у горожан.

"С 1 января 2018 года по программе в столице выдано более 31,8 тысячи льготных кредитов", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР направила письмо премьер-министр РФ Михаилу Мишустину с предложением о расширении семейной ипотеки. Депутаты выразили уверенность, что действие семейной ипотеки необходимо расширить на семьи, дети в которых родились позже 2015 года.

В разработке инициативы также приняли участие 300 представителей бизнес-сообществ из 85 субъектов. В частности, они предложили снизить процентную ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести мораторий на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств.