В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фракция ЛДПР направила письмо Михаилу Мишустину с предложением о расширении семейной ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия".

Депутаты выразили уверенность, что действие семейной ипотеки необходимо расширить на семьи, дети в которых родились позже 2015 года.

"Пока дети не выросли, ходят в школу, они по-прежнему живут в семье и нуждаются в дополнительных площадях. Поэтому семейная ипотека, конечно, должна расширяться. Нередко у людей возникали вопросы: чем хуже дети, рожденные, например, в 2017 году, чем в 2018-м", – отметил сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству Михаил Викторов.

В разработке инициативы также приняли участие 300 представителей бизнес-сообществ из 85 субъектов. В частности, они предложили снизить процентную ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести мораторий на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств.

Как уточнил зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член ЛДПР Владимир Кошелев, кроме того, предлагается продлить действие пониженных ставок страховых взносов для малого бизнеса на 2022 год и распространить их на крупных производителей.

Сегодня все ипотечные программы продолжают работать на прежних условиях, уточнили в аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Пока никаких изменений в правительстве по данному вопросу не принято, но поступающие инициативы рассматриваются в установленном порядке.

Ранее в Госдуме предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки. По мнению авторов инициативы, Центробанк РФ должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков. Речь идет об уже выданных кредитах на жилье, оформленного в собственность.