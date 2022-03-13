Кабмин РФ выделит свыше 200 млрд руб на поддержку ипотечных госпрограмм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 200 миллиардов рублей намерено выделить правительство России на поддержку государственных ипотечных программ. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".
Хуснуллин отметил, что ставка по ипотеке для молодых семей в РФ сохранилась на уровне 6% на фоне роста обычных ставок до 23%. Кроме того, ставка по льготной ипотеке осталась 7%.
"Дальневосточная, сельская ипотека – у нас все сохранилось. Это непростое решение", – сказал вице-премьер.
Ранее в Госдуме предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки. По мнению авторов инициативы, Центробанк РФ должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков. Речь идет об уже выданных кредитах на жилье, оформленного в собственность.
До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила без препятствий выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. Она призвала развивать соцнайм, строить больше жилья, которое молодые семьи смогут позволить себе арендовать. Матвиенко подчеркнула, что нужно соотноситься с временем, в котором мы живем.
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что государство готово субсидировать кредиты застройщиков
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