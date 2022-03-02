В Совфеде предложили бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила без препятствий выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается многодетных семей, то вот просто сразу многодетной семье без разговоров тут же должна выделяться бесплатная квартира. Да, (у регионов. – Прим. ред.) разные возможности, но тем не менее это нужно сделать правилом", – сказала Матвиенко в ходе правительственного часа в верхней палате парламента с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

Спикер СФ подчеркнула, что нужно соотноситься с временем, в котором мы живем.

"Тем не менее инвалиды, социально незащищенные люди, ветераны и другие категории: не можем сразу дать квартиру, дайте им жилье с социальным наймом. Люди в наше время уже не должны жить в тяжелых условиях", – сказала она.

Матвиенко призвала развивать соцнайм, строить больше жилья, которое молодые семьи смогут позволить арендовать.

Ранее в Общественной палате РФ предложили расширить меры государственной поддержки многодетных семей. В частности, предоставить субсидии на аренду жилья и снизить для них ставки по ипотеке. В ходе опроса большинство родителей выразили желание, чтобы ставка по ипотеке для них была снижена вплоть до 0% годовых. Были и те, кто хотел бы получить жилье бесплатно. А других устроили бы единовременные выплаты на приобретение недвижимости.

