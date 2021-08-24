Кузнецова предложила ввести в России сертификацию нянь

Фото: kremlin.ru
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением дополнить программу "Единой России" положениями о реализации дополнительных мер поддержки многодетных семей, смягчении условий ипотеки и внедрении в России института сертификации нянь. Об этом сообщает ТАСС.
"Серьезным подспорьем родителям стало бы внедрение института сертифицированных нянь. Особенно актуально это может быть для многодетных семей, для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития", – заявила Кузнецова на съезде партии.
По ее мнению, программа должна содержать меры по упрощению условий погашения ипотеки, в которой были задействованы средства материнского капитала, для семей с детьми младше трех лет. Также Кузнецова предложила включить в программу "Единой России" меры по поддержке молодых семей, многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации и семей с детьми с особенностями развития.
"Я очень рада, что вот это предложение от родителей услышано, сегодня президент об этом сказал – о необходимости продления работы по предоставлению выплат и распространении на другие возрастные категории тех ежемесячных выплат, которые сегодня есть на детей до 7 лет", – отметила она.
Также Кузнецова заявила о необходимости оказания мер помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которые ранее обсуждались во многих регионах. В частности, они нуждаются в упрощении процедуры медико-социальной экспертизы, лекарственном обеспечении и реабилитации.
"Здесь особенно важно работать на опережение, на профилактику. В некоторых регионах работают модели ранней помощи детям, когда малыш сразу после появления на свет попадает в руки специалистов. В итоге, по данным некоторых экспертов, примерно в 30% случаев удается избежать инвалидности. Нужно включить это в программу. Нужно поддерживать это направление", – подчеркнула Кузнецова.
Ранее Владимир Путин заявил, что национальной идеей и образом будущего России должна стать большая крепкая семья.
До этого президент поручил правительству до конца 2023 года обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Обеспечить выполнение поручения кабмин должен совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. Доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года.
"Это наш город": более 6 тыс человек получили новую профессию благодаря школе нянь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: