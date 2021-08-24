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Общество

20:16

Кузнецова предложила ввести в России сертификацию нянь

общество

Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением дополнить программу "Единой России" положениями о реализации дополнительных мер поддержки многодетных семей, смягчении условий ипотеки и внедрении в России института сертификации нянь. Об этом сообщает ТАСС.

"Серьезным подспорьем родителям стало бы внедрение института сертифицированных нянь. Особенно актуально это может быть для многодетных семей, для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития", – заявила Кузнецова на съезде партии.

По ее мнению, программа должна содержать меры по упрощению условий погашения ипотеки, в которой были задействованы средства материнского капитала, для семей с детьми младше трех лет. Также Кузнецова предложила включить в программу "Единой России" меры по поддержке молодых семей, многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации и семей с детьми с особенностями развития.

"Я очень рада, что вот это предложение от родителей услышано, сегодня президент об этом сказал – о необходимости продления работы по предоставлению выплат и распространении на другие возрастные категории тех ежемесячных выплат, которые сегодня есть на детей до 7 лет", – отметила она.

Также Кузнецова заявила о необходимости оказания мер помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которые ранее обсуждались во многих регионах. В частности, они нуждаются в упрощении процедуры медико-социальной экспертизы, лекарственном обеспечении и реабилитации.

"Здесь особенно важно работать на опережение, на профилактику. В некоторых регионах работают модели ранней помощи детям, когда малыш сразу после появления на свет попадает в руки специалистов. В итоге, по данным некоторых экспертов, примерно в 30% случаев удается избежать инвалидности. Нужно включить это в программу. Нужно поддерживать это направление", – подчеркнула Кузнецова.

Ранее Владимир Путин заявил, что национальной идеей и образом будущего России должна стать большая крепкая семья.

До этого президент поручил правительству до конца 2023 года обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Обеспечить выполнение поручения кабмин должен совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. Доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года.

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