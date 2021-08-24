Путин назвал крепкую семью образом будущего России

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Владимир Путин считает, что национальной идеей и образом будущего России должна стать большая крепкая семья. Об этом президент сказал на съезде партии "Единая Россия".
"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно", – отметил президент.
Ранее Путин предложил распространить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, предназначенные для военных, на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
Также Путин призвал организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат, будет принят парламентом в начале осенней сессии.
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