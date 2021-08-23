В Совфеде обозначили сроки принятия закона о разовых выплатах пенсионерам

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Закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

В воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями партии "Единая Россия" Владимир Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для российских пенсионеров в размере 10 тысяч рулей. Он подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Президент пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней по стране.

"Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии", – заявил Рязанский.

По его словам, Совфед оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий закон.

Рязанский отметил, что около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом РФ выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим.

Ранее Владимир Путин заявил, что деньги, которые были выделены россиянам в качестве мер соцподдержки и списаны банками для погашения кредитных долгов, должны быть возвращены гражданам. Он призвал членов партии проработать соответствующий законопроект после формирования нового созыва Госдумы. По его словам, необходимо создать юридический механизм, который сможет обеспечить защиту средств поддержки.