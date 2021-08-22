Путин надеется, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин выразил надежду, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам сентябрьских выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает ТАСС.

"Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", – сказал президент России на встрече с представителями партии.

Путин отметил, что программа "Единой России" представляет собой живой документ, отражающий происходящее в стране и мире.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.