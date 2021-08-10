Сенатор Святенко: площадка штаба общественной поддержки ЕР стала местом диалога

Фото: council.gov.ru
Площадка штаба общественной поддержки "Единой России" стала местом для открытого диалога партии и избирателей. Об этом Агентству "Москва" заявила сенатор РФ, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" в столице Инна Святенко.
Она отметила, что региональные отделения штабов открылись практически во всей стране. В преддверии выборов в Госдуму РФ они стали местом для общественной дискуссии. Инициативы, появившиеся в ходе диалога, будут включены в программу партии.
"В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей, всех тех людей, которым есть что сказать, которые уже ведут активную общественную деятельность и сегодня готовы включаться в политическую деятельность – вносить свои предложения в народную программу партии, обсуждать идеи и инициативы. Например, Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, рассказала о необходимости создания условий по стопроцентному охвату детей организованным досугом в каждом муниципалитете, а главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вместе с коллегами обсуждает предложения в народную программу", – пояснила Святенко.
Сенатор напомнила, что, по словам Сергея Собянина, "Единая Россия" – это конкретные дела и конкретные результаты. Святенко подчеркнула, что за все время работы московский штаб неоднократно посещали активисты различных общественных организаций и лидеры общественного мнения, что позволило собрать предложения для развития Москвы по всем направлениям: от безопасности во дворе до совершенствования законодательной базы.
Руководитель столичного штаба общественной поддержки "Единой России" полагает, что обсуждение народной программы необходимо. Благодаря этому, в ходе предстоящих пяти лет законотворческой работы, партия будет основывать изменения и преобразования на широком спектре мнений.
"Сегодня мы переживаем период серьезных изменений в обществе, и представитель каждой отрасли прекрасно знает: не бывает простых решений, законодателям предстоит огромная работа", – заключила Святенко.
Ранее Инна Святенко поддержала инициативы тележурналиста Евгения Попова в части повышения минимального размера оплаты труда и индексации пенсий для работающих пенсионеров. Сенатор подчеркнула, что обозначенные социальные решения следует проанализировать и проработать возможность принятия.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
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