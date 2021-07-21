"Единая Россия" собрала инициативы семей Москвы по дальнейшему расширению мер поддержки

Фото: Ольга Крылова

21 июля в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47, семьи москвичей присоединились к обсуждению эффективности действующих мер помощи. Инициатором круглого стола по теме "Семьи с детьми – основа будущего страны" стал вице-спикер Госдумы РФ, лидер московских единороссов Петр Толстой.

В числе приглашенных были многодетные, полные и неполные семьи, молодые пары, только планирующие завести ребенка. Выяснилось, что людей волнуют порой противоположные аспекты.

Лидер общественной организации "Совет матерей" России Татьяна Буцкая отметила, что подобный формат дискуссии позволил выявить новый пласт направлений развития семейной политики.

"Так, для одиноких мам актуальны гарантии получения алиментов; семьи с детьми, в том числе многодетные, хотят иметь больше вариантов распорядиться семейным капиталом. В свою очередь, молодые родители просто хотели бы чувствовать себя более уверенно, видеть свои перспективы", – рассказала она.

Буцкая добавила, что все прозвучавшие предложения должны быть проработаны для улучшения демографического климата в стране.

"Российские семьи в нашей стране после рождения детей не должны ломать голову, где изыскать средства к существованию. Инвестиции в семьи с детьми нашей стране необходимы, ведь на кону стоит будущее России, и у нас есть очевидные положительные изменения в этом направлении", – согласился с коллегой Толстой.

Он отметил, что, помимо мер соцподдержки, важно воспитать в обществе философию приоритета семьи и традиционных семейных ценностей. Сейчас же сторонники общества потребления стараются уменьшить значение института семьи.

"Нам извне навязывают чуждую идеологию с нетрадиционными семьями и идеологией чайлдфри. Именно поэтому мы и внесли поправку в Конституцию, ставящую все точки над "i". Брак – это союз мужчины и женщины, и никак иначе!" – заявил Толстой.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что поддержка семей с детьми – одна из центральных в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли". Так, объемы поддержки малообеспеченных семей в городе увеличились вчетверо с 2010 года, а количество многодетных выросло в 2,5 раза.

В планах правительства Москвы продолжать развивать меры поддержки. В частности, об этом шла речь на встрече мэра с кандидатами "Единой России" 16 июля.

Толстой подчеркнул, что экспертные встречи позволяют очертить тот круг задач, над которыми депутатам следует работать.

"Все предложения, которые мы сегодня обсудили, войдут в народную программу партии", – заключил он.

Ранее в РПЦ предложили увеличивать выплаты многодетным в зависимости от числа детей. Также предлагается на законодательном уровне предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средних специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, которые учатся платно.

