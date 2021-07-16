Сергей Марков: новые меры поддержки семьи принесут плоды уже в ближайшие годы

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Депутаты Госдумы седьмого созыва проделали большую работу, направленную на расширение мер поддержки граждан, заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт отметил, что парламентарии приняли ряд важных законов в части выполнения социальных обязательств государства, укрепили уже существующие проекты помощи гражданам, а также значительно расширили социальный пакет. Отдельно он обратил внимание на поддержку семей с детьми и многодетных родителей.

Рабочую группу российского парламента по подготовке изменений в законодательство по защите прав многодетных в апреле возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Думские инициативы по поддержке граждан в ближайшие годы должны принести плоды для улучшения демографической ситуации и укрепления экономики. Можно сказать, последний парламентский созыв разработал целую программу социальной помощи населению. Огромный пласт внимания был смещен к многодетным семьям. Считаю это решение абсолютно логичным и правильным. С улучшением благосостояния молодых родителей поднимется и уровень жизни россиян в целом", – отметил Марков.

В период с 2016 по 2021 год депутаты Госдумы приняли 574 социально значимых закона. Из них 109 направлены на поддержку семей, родителей и защиту детей. В частности, программу материнского капитала расширили до 2026 года. Кроме того, малоимущим семьям начали выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Еще один механизм помощи – многодетным семьям теперь предоставляют поддержку при погашении ипотеки или строительстве дома. Речь идет о субсидии на сумму 450 тысяч рублей.

Не менее актуальны выплаты беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их размер составляет 50 процентов прожиточного минимума по региону. Также российский парламент впервые ввел выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и увеличил больничные для родителей с детьми до семи лет.

"Все это правильно и хорошо, надеюсь, что сумма таких выплат и их количество будет только увеличиваться в дальнейшем и думские рабочие группы возьмут такие пожелания на вооружение. Вместе с тем считаю, что имеет смысл скорректировать политику поддержки семей так, чтобы сконцентрировать особые меры в регионах с наиболее низким уровнем рождаемости", – добавил Марков.

Ранее Петр Толстой заявил, что поддержка семейных ценностей и граждан, воспитывающих детей, должна оставаться ключевым приоритетом государства.

Вице-спикер Госдумы отметил, что новый спортивный комплекс может появиться в районе Выхино-Жулебино. У выхинцев и жулебинцев появится еще один центр притяжения, отметил парламентарий.

