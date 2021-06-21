Жители Люблина хотят ускорить обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов

15:51
Фото: Александр Чикин
Жители района Люблино обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с просьбой помочь ускорить работы по благоустройству Аллеи памяти кремлевских курсантов в сквере имени Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба. Они выразили надежду, что при содействии депутата завершить проект удастся быстрее, чем было запланировано.
"Жители Люблина хотели бы, чтобы к процессу проектирования подключилась АНО "Мой район". Чтобы это было совместное проектирование и люди сами смогли выбрать, как должен выглядеть сквер", – отметили горожане.
Инициативная группа уже собрала несколько тысяч подписей в поддержку данного предложения.
Сквер вдоль улицы маршала Кожедуба состоит из двух частей, разделенных улицей маршала Баграмяна. На участке сквера общей площадью 3 гектара запланировано обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов. Изначально эти работы должны были провести в 2020 году, однако подрядчик намерен завершить проектирование только в 2022 году и приступить к работам в 2023-м. Эти сроки не устраивают люблинцев.
Ранее москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах. Дворы на улице Краснодонской благоустроили еще в 2018 году, а на Краснодарской отремонтировали в 2021-м. Однако горожане отметили, что на Краснодарской установили основу под зону воркаута, но никакого спортивного инвентаря там так и не появилось.
Люди уже собрали подписи, чтобы передать их парламентарию. Местные жители выразили надежду, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах в нынешнем году.
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