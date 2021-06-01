Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей

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Власти российских регионов должны проконтролировать организацию качественного и безопасного отдыха детей в период каникул. С соответствующим призывом выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что забота о здоровье подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государства.

"Это лето будет не совсем обычным – вы знаете, что из-за ситуации с коронавирусом границы многих государств закрыты. Значит, наши дети будут отдыхать дома, в Крыму, в Краснодарском крае и других регионах. Позади у них непростой учебный год, и наша общая задача – сделать так, чтобы школьники смогли как следует восстановиться", – сказал вице-спикер.

Толстой выразил мнение, что возможность отдохнуть должна быть у детей из малообеспеченных семей. Также он отметил важность обеспечения безопасности в местах отдыха детей.

"Самое главное для родителей – чтобы их дети были в безопасности и чтобы они интересно, с пользой проводили время", – добавил депутат.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно.

Врач-иммунолог и педиатр Алексей Бессмертный ранее рассказал, что перед тем как отправить ребенка в лагерь родителям стоит убедиться в том, что у него сделаны все необходимые прививки. Если в регионе, куда отправляется ребенок, обитают клещи, стоит сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцинацию необходимо проходить за несколько месяцев до поездки, отметил Бессмертный.