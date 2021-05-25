В России начались продажи путевок с детским туристическим кешбэком

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В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком.

Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте "мирпутешествий.рф".

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка не ограничено.

"Можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки", – цитирует слова Догузовой ТАСС.

Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней.

Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.

Ранее правительство продлило программу туристического кэшбэка до конца года.