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Кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте. Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

С момента запуска программы в августе 2020 года ей воспользовались более одного миллиона россиян. В общей сложности туристы смогли вернуть порядка четырех миллиардов рублей.

