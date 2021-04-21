Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

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Программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года, заявил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин.

"Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", – сказал Путин.

Также президент предложил ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте.

Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Известно, что кешбэк действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

