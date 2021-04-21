Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

12:55

Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

власть туризм

Фото: depositphotos/artem_furman

Программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года, заявил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин.

"Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", – сказал Путин.

Также президент предложил ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте.

Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Известно, что кешбэк действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать