Более миллиона россиян воспользовались программой кешбэка с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программой стимулирования внутренних туристических поездок (кешбэк) с момента запуска в августе минувшего года воспользовались свыше одного миллиона жителей РФ. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что туристам вернулось около четырех миллиардов рублей.

"С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовались более одного миллиона наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 миллиардов рублей", – цитирует Догузову ТАСС.

Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте.

Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Известно, что кешбэк действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.