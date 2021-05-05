Врачи дали советы по сбору ребенка в лагерь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перед тем как отправить ребенка в лагерь родителям стоит убедиться в том, что у него сделаны все необходимые прививки. Об этом URA.RU рассказал врач-иммунолог и педиатр Алексей Бессмертный.
Если в регионе, куда отправляется ребенок, обитают клещи, стоит сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцинацию необходимо проходить за несколько месяцев до поездки, отметил Бессмертный.
Кандидат медицинских наук Григорий Шеянов подчеркнул, что у ребенка также должны стоять прививки от ветряной оспы, кори и вирусных заболеваний, которые могут привести к вспышкам инфекции.
Доктор предупредил, что детям могут отказать в посещении лагеря, если у них не стоят прививки от каких-либо летучих инфекций.
При этом он добавил, что вакцинироваться от клещевого энцефалита можно лишь по эпидемиологическим показаниям.
Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике выступил с предложением распространить программу туристического кешбэка на детский отдых, соответствующая инициатива направлена в Ростуризм.
Родители начали сдавать путевки в детские лагеря, чтобы купить их заново с кешбэком
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