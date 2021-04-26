В 2021 году дети смогут отдохнуть в региональных летних лагерях

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Роспотребнадзор разрешил организацию межрегионального отдыха детей в 2021 году, повысив допустимый уровень заполняемости лагерей до 75%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, Роспотребнадзор уже подготовил соответствующие рекомендации.
"Они предполагают, в отличие от прошлого года, организацию межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления до 75%, работа лагерей без проживания персонала при условии еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию и функционирование палаточных лагерей", – сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.
Она уточнила, что Роспотребнадзор уже направил в российские регионы методические рекомендации по организации детского отдыха в условиях распространения COVID-19. Кроме того, соответствующие рекомендации были подготовлены и направлены в регионы Минтранспортом и Минпросвещения.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь. Он отметил, что детский отдых должен стать максимально доступным.
Родителям рассказали, как вернуть кешбэк за детский отдых
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