Лишившиеся отдыха в летних лагерях дети смогут поехать туда в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дети, у которых были путевки в летние лагеря в этом году и которые не воспользовались ими из-за пандемии COVID-19, смогут отправиться туда в 2021 году. При этом побывать на отдыхе можно будет, даже если исполнится 16 лет, приводит Агентство "Москва" заявление гендиректора ГАУК "Мосгортур" Инны Голубевой.
"Мы будем придумывать для них дополнительные программы, потому что это уже достаточно взрослые дети. Специализированные программы с какой-нибудь профориентацией", – делится Голубева. По ее словам, переподготовку также пройдут и вожатые.
Заместитель гендиректора "Мосгортура" Денис Буянов обратил внимание, что надо дать возможность отдохнуть всем детям, у которых есть путевки. "Это та вещь, которую мы предусмотрели и посчитали важной", – отмечает он.
Из-за пандемии коронавируса сезон в этом году начался 15 июля, а до конца августа в лагерях пройдут только две смены. Планируется, что в школах Москвы установят новые правила для профилактики коронавируса.
Ранее Сергей Собянин утвердил механизм компенсации "сгоревших" путевок на детский отдых. До конца 2020 года по 9 тысячам льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тысячи семей с детьми.
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