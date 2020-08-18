Собянин утвердил механизм компенсации "сгоревших" путевок на детский отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства.

"Правительство Москвы рекомендует москвичам, которые в 2020 году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Так, соответствующее постановление уже подписано мэром города Сергеем Собяниным.

По итогам заявочной кампании в январе – марте этого года власти столицы выдали свыше 40 тысяч льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха.

Однако выдача была приостановлена в апреле в связи с пандемией коронавируса.

"Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий", – уточняется в сообщении.

До конца 2020 года по 9 тысячам льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тысячи семей с детьми.

Тем семьям, которым не удалось воспользоваться льготными путевками в июне или июле, предлагается отдохнуть в сентябре или октябре этого года, говорится в сообщении.

Помимо того, можно перенести отдых на 2021 год с возможностью выбрать место и время отдыха или заменить путевку на сертификат, номинал которого составляет 30 тысяч рублей, для того чтобы потом самостоятельно организовать детский отдых.

"Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года. Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время", – отмечается в постановлении. Будет доступно на выбор более 15 тысяч туров.

Ранее сообщалось, что порядка 40 тысяч детей отдохнут до конца лета в школьных лагерях Подмосковья.

По словам министра образования области Ирины Каклюгиной, в регионе на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей. Особое внимание в них уделяется безопасности.