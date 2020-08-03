Около 40 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Порядка 40 тысяч детей отдохнут до конца лета в школьных лагерях Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства образования.
По словам министра образования области Ирины Каклюгиной, в регионе на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей. Особое внимание в них уделяется безопасности.
"В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты", – отметила Каклюгина.
Из-за пандемии коронавируса старт сезона был перенесен на 15 июля, до конца лета в учреждениях пройдут только две смены. Сейчас в Подмосковье уже работают около 40 лагерей детского загородного отдыха.
Ранее в Подмосковье почти 80 пляжей подготовили к купальному сезону. Всего в Подмосковье имеется 208 пляжных территорий – муниципальных и частных, 114 из них – пляжи с купанием, 94 – зоны отдыха у воды.
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