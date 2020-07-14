Более двух тысяч детских лагерей заработали в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более двух тысяч детских лагерей заработали в 32 регионах России. Они приняли почти 710 тысяч школьников в рамках летней кампании, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Всего работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах РФ. В 13 субъектах они откроются с 15 июля, еще в восьми регионах – с 1 августа.

Отмечается, что все загородные лагеря работают в закрытом режиме. Они укомплектованы медицинским персоналом и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

При этом все работники прошли обследование на COVID-19. При заезде в лагерях организован "медицинский фильтр", проводится ежедневная термометрия детей и персонала.

Ранее стало известно, что всероссийский детский центр "Орленок" сможет принять детей из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Адыгеи и регионов крайнего Севера с 17 июля.