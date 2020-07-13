Врач озвучил основное правило гигиены для детей на игровых площадках

18:36
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Борис Блохин озвучил основное правило гигиены для детей на игровых площадках и в парках. По его мнению, в первую очередь необходимо следить за чистотой рук ребенка.
"Важно объяснить детям, что существует одна самая основная мера для предохранения от возможного заражения коронавирусом. Необходимо просто мыть руки. Если нет возможности, то у родителей должны быть антисептические влажные салфетки. Это очень важно. Это спасает практически от всех респираторных инфекций", – считает Блохин.
Доктор наук советует приучить детей не трогать глаза, уши, нос и рот грязными руками, так как большинство респираторных заболеваний передается через слизистую оболочку.
"Невозможно ограничить детей от соприкосновения с потенциально опасными поверхностями. Важно не давать детям возможность занести инфекцию грязными руками. Надо максимально контролировать, чтобы дети не трогали пальцами слизистую оболочку. Нос, рот, глаза", – отметил Блохин.
По словам доктора, невозможно предотвратить контакт с другими детьми. Однако, по его мнению, это несет позитивный характер.
"Невозможно проконтролировать контакт с другими детьми. Почему мы сейчас советуем пойти в школу, даже если они заразятся, мы тем самым получим больший популяционный иммунитет. Многие страны уже пошли по этому пути", – рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что аттракционы в столичных парках возобновят работу 13 июля в рамках нового этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
"Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", – говорится в сообщении.
Собянин подчеркнул, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, которые были ранее установлены Роспотребнадзором. Мэр подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации открытие ряда учреждений может быть перенесено.
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