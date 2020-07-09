Аттракционы в парках Москвы возобновят работу 13 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Аттракционы в столичных парках возобновят работу 13 июля в рамках нового этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа <...> но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", – говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, которые были ранее установлены Роспотребнадзором. Мэр подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации открытие ряда учреждений может быть перенесено.

В Московской области предприятия общественного питания возобновят работу с 25 июля.

С 15 июля в Подмосковье будут открыты пляжи и аттракционы, также возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры.

С 1 августа в регионе вновь заработают санитарно-курортные организации, а также образовательные учреждения. В этот же день в Московской области официально откроются отели и гостиницы.