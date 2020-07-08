Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

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Предприятия общественного питания возобновят работу в Московской области с 25 июля. Соответствующее постановление выпустил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Последний день приостановки работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания установлен 24 июля", – говорится в документе.

С 15 июля будут открыты пляжи и аттракционы, также возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры.

С 1 августа в Подмосковье вновь заработают санитарно-курортные организации, а также образовательные учреждения. В этот же день в Московской области официально откроются отели и гостиницы.

До 26 июля в Подмосковье сохраняется режим самоизоляции для лиц пожилого возраста, а также страдающих хроническими заболеваниями.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года; с 13 июля по 26 июля 2020 года", – сообщается в постановлении.

В Подмосковье возобновили работу детские сады и кружки

Ранее министр культуры Московской области Елена Харламова выразила надежду, что с 27 июля в регионе можно будет разрешить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Она отметила, что в Подмосковье уже готовится открытие четырех мероприятий.

По данным Оперативного штаба региона, за последние сутки в Московской области выявлено менее 200 случаев заболевания COVID-19.

