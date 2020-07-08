Аттракционы, рестораны и пляжи планируют открыть в Подмосковье к 15 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аттракционы, пляжи и рестораны планируют открыть в Московской области с 15 июля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что для этого необходимо одобрение главного санитарного врача региона.
"Наша задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача", – отметил Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
В свою очередь, министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала о планах по разрешению массовых мероприятий на открытом в воздухе. По ее словам, подмосковные власти надеются на то, что ситуация с коронавирусом улучшится и с 27 июля их проведение можно будет допустить.
"Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области", – сообщила Харламова.
Она добавила, что в Подмосковье уже готовится проведение четырех мероприятий. В частности, с 31 июля по 9 августа в формате open air состоится Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского.
6 июля в Московской области снова открылись детские сады. Воробьев отметил, что из-за необходимости выхода на работу у родителей появился высокий спрос на отправку детей в дошкольные учреждения.
Также глава региона назвал основную задачу после пандемии коронавируса. Он считает, что приоритетом станет восстановление экономики. Воробьев отметил, что сейчас необходимо чуткое отношении власти к жителям.
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