Семь "Кинопаркингов" начнут работать в Подмосковье 11 июня

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Семь "Кинопаркингов" будут работать в Московской области с четверга. Киносеансы будут бесплатными, сообщили на официальном сайте представители министерства культуры по региону.
"Этот формат "кино из машины" популярен во всем мире. Надеюсь, он понравится нашим жителям и москвичам, которые захотят присоединиться", – заявила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
Отмечается, что зрители увидят не новые ленты, а российские и зарубежные фильмы, ранее выходившие в прокат. Так, все кинопоказы станут бесплатными, они запланированы в одно время – в 21:45.
Автокинотеатры появятся на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Пушкине, а также в парках Одинцова, Сергиева Посада, Солнечногорска и на парковке музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истре.
Данный проект поддержали министерство благоустройства Московской области, муниципалитеты и бизнес-сообщество. Подчеркивается, что организаторы продумали для зрителей фуд-корты, а также санитарные модули.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил правила для работы кинотеатров в условиях пандемии. Документ предполагает регулярную дезинфекцию, проветривание помещений, соблюдение получасового интервала между сеансами, обязательное ношение сотрудниками масок и перчаток.
Когда откроются столичные кинотеатры, музеи и театры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: