Семь "Кинопаркингов" начнут работать в Подмосковье 11 июня

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Семь "Кинопаркингов" будут работать в Московской области с четверга. Киносеансы будут бесплатными, сообщили на официальном сайте представители министерства культуры по региону.

"Этот формат "кино из машины" популярен во всем мире. Надеюсь, он понравится нашим жителям и москвичам, которые захотят присоединиться", – заявила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Отмечается, что зрители увидят не новые ленты, а российские и зарубежные фильмы, ранее выходившие в прокат. Так, все кинопоказы станут бесплатными, они запланированы в одно время – в 21:45.

Автокинотеатры появятся на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Пушкине, а также в парках Одинцова, Сергиева Посада, Солнечногорска и на парковке музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истре.

Данный проект поддержали министерство благоустройства Московской области, муниципалитеты и бизнес-сообщество. Подчеркивается, что организаторы продумали для зрителей фуд-корты, а также санитарные модули.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил правила для работы кинотеатров в условиях пандемии. Документ предполагает регулярную дезинфекцию, проветривание помещений, соблюдение получасового интервала между сеансами, обязательное ношение сотрудниками масок и перчаток.