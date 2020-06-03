Москвичи чаще всего проводили время на самоизоляции за просмотром кино

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Оператор мобильной связи Tele2 с помощью технологий big data проанализировал популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых столичные клиенты оператора проводили время в период пандемии.

Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов. Онлайн-кинотеатры посещали 65,9% столичных клиентов Tele2. Образовательными сервисами интересовалось в три раза меньше пользователей.

Кроме того, аналитики оценили, как менялся интерес к разным видам досуга с 2 марта по 17 мая. Data scientists проанализировали количество визитов с мобильных устройств и число уникальных пользователей 13 проектов: Arzamas, Coursera, "Открытое образование", "Реши – пиши", Storytel, Skyeng, Bookmate, онлайн-кинотеатры Wink, Okko, "КиноПоиск", а также сайты Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея и Театра на Таганке.

В результате выяснилось, что с начала марта неуклонно рост интерес москвичей к сайтам, которые помогают скрасить досуг. Его пик пришелся на неделю с 30 марта по 4 апреля.

За это время в 2,3 раза выросло число клиентов оператора, которые проводили свободное время онлайн, и в 5 раз – количество заходов на анализируемые сайты по сравнению с началом марта.

72% абонентов выбрали онлайн-кинотеатры, 19% – образовательные сайты, 8% пользователей читали книги и 1% посетителей посещали интернет-порталы музеев и театров. На эти активности в пиковую неделю столичные абоненты Tele2 потратили 22,1 тысячи Гб.

С 6 по 12 апреля онлайн-активность пользователей стала снижаться и прежних максимальных значений уже не достигла. Новый всплеск интереса к кино, лекциям, спектаклям, книгам и обучению в сети data scientists Tele2 зафиксировали в конце апреля – начале мая. В то же время число посетителей сайтов из выборки не превысило 56% от пиковых значений.

К середине мая число уникальных пользователей Tele2 снизилось в 7 раз по сравнению с максимальными значениями, а количество их визитов на интернет-порталы – в 18.

Самыми популярными вновь оказались онлайн-кинотеатры. С 2 марта по 17 мая фильмы в Сети посмотрели 65% абонентов. Образовательными сервисами воспользовались 20% клиентов оператора, книги читали 14%, а театры и музеи виртуально посетил 1% пользователей.



Среди сетевых кинотеатров самым посещаемым оказался Okko – 72%, Wink – 15% и "КиноПоиск" – 13% пользователей.

В категории образовательных и просветительских проектов лидерство удерживала Coursera. Курсы на этой платформе прошли 40% посетителей сайтов. Второе место выиграл проект Arzamas. Лекции об истории культуры и искусства прослушали 25% абонентов. Школа английского языка Skyeng заняла третье место с долей 24%.

В категории "Книги" лидером стал сервис Storytel – 68% пользователей против 32% пользователей Bookmate. Среди театров и музеев лидером стала Государственная Третьяковская галерея. На ее выставки пришлось 80% пользователей этих сервисов. На втором месте – Театр на Таганке – 12% клиентов, на третьем – Мультимедиа Арт Музей с 8% посетителей.

Также выяснилось, что образовательным сервисам свое время посвятили самые молодые клиенты Tele2. Средний возраст москвичей, которые обучались на платформе Coursera, составляет 35 лет.

Тем, кто слушал лекции Arzamas, занимался английским языком, смотрел спектакли Театра на Таганке, в среднем 39 лет. Самые старшие пользователи посещали онлайн Третьяковскую галерею и занимались с детьми на сайте "Реши – пиши", их средний возраст – 40 лет. Кино же смотрели люди всех возрастов. Причем мужчины чаще проводили время на образовательных и развлекательных сайтах, чем женщины: 55% против 45%.

Ранее Tele2 совместно со столичным департаментом труда и социальной защиты населения запустили серию онлайн-лекций. В них рассказывают об основах использования мобильного интернета. Эти лекции рассчитаны прежде всего на пожилых людей, чтобы расширить их возможности использования виртуального пространства.