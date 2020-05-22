Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза

15:56
Фото: пресс-служба Tele2
Оператор Tele2 на 88% увеличил число базовых станций в столичном регионе по итогам первого квартала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
Как пояснили представители Tele2, после ввода ограничительных мер в Московском регионе трафик на абонента в столице и области вырос на 10% по сравнению с предыдущими рабочими днями.
"В связи с ростом потребления мобильных данных мы пристально следим за общей нагрузкой на сеть, чтобы пользователи, модель потребления которых меняется, могли получать качественные услуги мобильной связи. По темпам строительства мы достигли рубежа, который еще несколько лет назад мог казаться амбициозным не только в наших глазах, но и по мнению конкурентов. Сегодня сеть в Московском регионе имеет большой запас для устойчивой работы, и наши специалисты, которые работают круглосуточно в режиме повышенной готовности, я уверен, смогут ее обеспечить", – рассказал технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.
Так, по итогам первого квартала 2020 года количество базовых станций LTE в столице и области увеличилось на 88% по сравнению с прошлым годом, с января 2020 года – на 18%.
Кроме того, в апреле Московский регион стал лидером по количеству запущенных сайтов – площадок для размещения базовых станций. Этот показатель в апреле достиг отметки в 10 тысяч сайтов.
Как пояснили в пресс-службе оператора, основной вектор развития сети сместился из столицы за город, так как многие жители столицы период самоизоляции решили провести на дачных участках.
Таким образом, зона покрытия LTE в Московской области была расширена более чем в 100 населенных пунктах. Наиболее активно оптимизация сети проходит в городских округах восточного и северо-западного направлений – Орехово-Зуеве, Раменском, Красногорске. Отмечается, что здесь режим самоизоляции вызвал значительный рост нагрузки на сеть: количество скачанного трафика в апреле в среднем по трем районам выросло на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.
Особенно быстрый темп прироста трафика также наблюдается в Троицком и Новомосковском административных округах. В большей степени это связано с концентрацией в этих районах основных медицинских центров по борьбе с коронавирусом.
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