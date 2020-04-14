Cтаршему поколению помогут освоить мобильный интернет

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Оператор связи Tele2 и департамент труда и социальной защиты населения Москвы запустили в столице серию онлайн-лекций, посвященных мобильному интернету. Проект рассчитан на людей старшего поколения.

Для обучения будет доступен специальный портал "Я дома" и канал на YouTube.

"В рамках проекта Tele2 выпустит несколько образовательных видеороликов, благодаря которым старшее поколение узнает, как эффективно использовать мобильные приложения и сервисы. Специалисты компании также расскажут о возможностях социальных сетей и обучат основам цифровой грамотности", – рассказали в пресс-службе оператора.

Первый урок посвятили основам создания аккаунта для пользования интернетом на смартфоне и способам установки наиболее актуальных приложений.

Проект разработан при участии Комплекса социального развития Москвы. Агрегатор добрых дел сочетает в себе благотворительные и волонтерские инициативы от государства, некоммерческих организаций и бизнеса.

Как заявил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин, проект компании смотивирует граждан пожилого возраста оставаться дома, а также предложит им интересное времяпрепровождение.

Оператор ранее разработал "Путеводитель по мобильному интернету" для людей старшего поколения.

В конце марта компания Tele2 объявила , что в Москве вырос спрос на роутеры и модемы. Аналитики оператора сотовой связи связали данную динамику с переводом большого количества жителей столицы на удаленную работу.

