Cтаршему поколению помогут освоить мобильный интернет

15:23
Фото: ТАСС/Daniel Karmann/dpa
Оператор связи Tele2 и департамент труда и социальной защиты населения Москвы запустили в столице серию онлайн-лекций, посвященных мобильному интернету. Проект рассчитан на людей старшего поколения.
Для обучения будет доступен специальный портал "Я дома" и канал на YouTube.
"В рамках проекта Tele2 выпустит несколько образовательных видеороликов, благодаря которым старшее поколение узнает, как эффективно использовать мобильные приложения и сервисы. Специалисты компании также расскажут о возможностях социальных сетей и обучат основам цифровой грамотности", – рассказали в пресс-службе оператора.
Первый урок посвятили основам создания аккаунта для пользования интернетом на смартфоне и способам установки наиболее актуальных приложений.
Проект разработан при участии Комплекса социального развития Москвы. Агрегатор добрых дел сочетает в себе благотворительные и волонтерские инициативы от государства, некоммерческих организаций и бизнеса.
Как заявил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин, проект компании смотивирует граждан пожилого возраста оставаться дома, а также предложит им интересное времяпрепровождение.
Оператор ранее разработал "Путеводитель по мобильному интернету" для людей старшего поколения.
В конце марта компания Tele2 объявила , что в Москве вырос спрос на роутеры и модемы. Аналитики оператора сотовой связи связали данную динамику с переводом большого количества жителей столицы на удаленную работу.
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