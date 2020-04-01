Москвичей на самоизоляции поддержат доступом к музыке и кино

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Оператор мобильной связи Tele2 поддерживает жителей столичного региона, которые решили соблюдать официальные рекомендации по борьбе с распространением коронавируса и оставаться дома.

Как отметил директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский, в условиях эпидемиологической ситуации развитие digital-экосистемы и создание для клиента комфортной среды являются приоритетными задачами.

Сотовая связь предлагает столичным абонентам тарифный план "Везде онлайн" с включенным на полгода доступом к подписке Яндекс.Плюс без дополнительной платы.

Тариф позволяет жителям Москвы и области без ограничений и рекламы слушать музыку и подкасты в сервисе Яндекс.Музыка, смотреть кино на КиноПоиске HD и заказывать продукты, не выходя из дома, а также предоставляет преимущества для работы онлайн и безлимитные звонки на Tele2 по всей стране.

Тем, кто по-прежнему вынужден ездить на работу, предлагают скидки на сервис каршеринга Яндекс.Драйв и на услуги Яндекс.Такси. Скидки жителям столичного региона также будут доступны в онлайн-магазине "Беру", в котором можно оформить бесконтактную доставку.

Активировать подписку Яндекс.Плюс на тарифном плане Везде онлайн можно до 31 августа 2020 года. Для этого необходимо набрать на мобильном устройстве USSD-команду *116*2020#. Услуга доступна тем клиентам, кто подключил тариф "Везде онлайн" или перешел на него с 18 июня 2019 года.

За 500 рублей в месяц столичные абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Перейти на тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении "Мой Tele2". SIM-карту оператор доставит бесплатно.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.