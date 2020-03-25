Продажи роутеров и модемов выросли из-за удаленной работы москвичей

19:27
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Оператор Tele2 зафиксировал рост спроса на роутеры и модемы компании в столице из-за перехода части сотрудников на удаленную работу, сообщили в пресс-службе оператора.
Как рассказали в компании, в марте количество проданных устройств увеличилось на 43% в сравнении с февралем.
Из-за ситуации с коронавирусом большинством компаний было принято решение перевести сотрудников на удаленную работу, чтобы избежать распространения вирусной инфекции. "Для удобства организации офиса за пределами бизнес-центров Tele2 предлагает компактные устройства, позволяющие компьютеру, ноутбуку или планшету подключаться к высокоскоростным сетям 4G", – рассказали в компании.
Оператор зафиксировал рост интереса клиентов к роутерам и модемам бренда. За 23 дня марта было продано в 1,5 раза больше устройств по сравнению с продажами в феврале и в январе. При этом наибольший спрос наблюдается у роутеров – количество проданных моделей за отчетный период увеличилось на 65%.
"Это не секрет, что в условиях пандемии скоростной интернет и устойчивый сигнал связи стали основными составляющими эффективной работы и своевременной связи с близкими. Так, для обеспечения комфортных условий работы во время изоляции мы предлагаем клиентам оформить бесплатную курьерскую доставку компактных устройств, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет", – прокомментировал директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский.
В марте оператор также наблюдает повышенный интерес клиентов на заказ SIM-карт через интернет-магазин. За период с 16 по 22 марта количество заказов на доставку выросло на 23% по сравнению с предыдущей неделей. При этом прирост заказов на самовывоз за этот же период составил 8%.
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